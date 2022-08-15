Kayseri haber | Kayseri'de jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele etkinliği

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı personeli, kadına yönelik şiddetle mücadelede kapsamında erkekleri bilgilendirdi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 yılı faaliyet planı hazırlandı.

Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliğin ve farkındalığın arttırılması amacıyla "Kadına El Kal-Ka-Maz" mottosu kapsamında, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde Sarıoğlan ilçesi Çiftlik ve Karaözü mahallelerinde kahvehanelerde bulunan erkek vatandaşlara ve Kocasinan ilçesinde bulunan bir maden firmasında çalışan erkek personel bilgilendirildi.

???????Ayrıca faaliyet kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kadına yönelik şiddet ile tacizi en aza indirmeyi amaçlayan Kadın Destek Uygulaması (KADES) programı kadınlara tanıtıldı.