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Kayseri'de Tramvaylarda Ücretsiz İnternet Hizmetine Yoğun İlgi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin tramvaylarda uyguladığı ücretsiz internet hizmetine 208 bin 369 kez erişim sağlandığı bildirildi. Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, hizmetin vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin tramvaylarda uyguladığı ücretsiz internet hizmetine 208 bin 369 kez erişim sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin önemli noktalarına alternatif ve konforlu ulaşım imkanı sağlayan tramvay hatlarında vatandaşa ücretsiz internet hizmeti sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, "4,5 ay gibi kısa süre önce başlattığımız ücretsiz internet dönemi sadece öğrenciler, değil aynı zamanda diğer yolcuların günlük yaşamlarını kolaylaştırmış durumda. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç liderliğinde vatandaşlarımızın beklentilerine daha hızlı yanıt verebilmek adına sürekli iyileştirme ve yenilikler üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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