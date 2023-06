Kayseri'de selde fabrikanın duvarı yıkıldı, 4 araç hurdaya döndü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkılırken, altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı telefon kamerasıyla an be an görüntülendi.

Selde fabrikanın duvarı böyle yıkıldı

Duvarın altında kalan 4 araç hurdaya döndü

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde bir fabrikanın duvarı yıkılırken, altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Duvarın yıkılma anı telefon kamerasıyla an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde bulunan Merkez Çelik Fabrikası'nın duvarı şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde yıkıldı. Yıkılan duvar yolu kapattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve İtfaiye ekipleri de yıkılan duvarda inceleme yaptı. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı. Duvarın altında kalan 4 araç hurdaya döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yıkılma anı kamerada

Öte yandan, duvarın yıkılma anı bir cep telefonu tarafından an be an görüntülendi