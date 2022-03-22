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Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında denetimleri devam ediyor.

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerinin "Güvenli Okul Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında denetimleri devam ediyor.

Polis ekipleri, kent merkezindeki okulların çevresinde yaptıkları denetimlerde, tütün gibi maddelerin satışının engellenmesi, okulla ilgisi olmayanların bölgeden uzaklaştırılması gibi önlemlerle parkları ve metruk binaları kontrol etti, şüphelendikleri kişilerin kimlik bilgilerini sorguladı.

Velilerden Ertuğrul Yılmaz, AA muhabirine, okul çevrelerinde polisleri görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Polisleri görünce çocuklarının daha güvende olduğunu hissettiklerini anlatan Yılmaz, "Bu uygulamaların devam etmesini isteriz. Polislerimize de teşekkür ederiz. Kızım da burada okuyor ve polisleri görünce daha rahat oluyoruz. Kızım da polislerin bu uygulamasından dolayı mutlu ve kendini güvende hissediyor." dedi.

Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

Kayseri'de polis ekiplerinden okul çevrelerinde denetim

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Güvenli okul güvenli eğitim, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, Güncel, Haberler

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