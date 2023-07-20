Kayseri'de eski kız arkadaşını bıçaklayan genç, 9 yıl hapis cezası aldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde buluştuğu eski kız arkadaşıyla tartışan genç, ona bıçakla saldırarak yaraladı. Tutuklu yargılanan genç, yaş ve tahrik indirimi uygulanarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, buluştukları mezarlıkta tartıştığı eski kız arkadaşı G.O.'yu (15) boğazından bıçaklayıp, yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan B.A.'ya (15), yaş ve tahrik indirimi uygulanarak verilen 9 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Olay, geçen yıl 23 Mayıs sabahı Germir Mahallesi'nde meydana geldi. B.A. ile mezarlıkta buluşan eski kız arkadaşı G.O. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.A., cebinden çıkardığı bıçakla G.O.'yu boğazından bıçakladı, kendisini ise ayağından yaraladı. Tedavisinin ardından, G.O. taburcu edilirken B.A. ise gözaltına alınıp tutuklandı.

Ceza Dairesi dosyada yaptığı inceleme sonrası kararını açıkladı. Daire, istinaf başvurularının esastan reddine karar vererek, sanık B.A.'yı, 'Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 18 yıla, 'tahrik' indirimi ile de 13 yıla indirildi. 'Yaş indirimi' de uygulayan mahkeme, sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.