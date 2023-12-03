Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan işletmede yangın çıktı

KAYSERİ'de çelik kapı üretimi yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 28'inci Cadde'de çelik kapı üretilen imalathanede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, iş yerinin bir kısmını kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.