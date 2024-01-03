Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa 205 Milyon Liralık Yatırım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçen yıl tarım ve hayvancılığa 205 milyon liralık yatırım yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca 2023 yılında mali karşılığı 90 milyon lira olan 39 içme suyu sondaj kuyusu, muhtelif mahallelerde şebeke hattı ve su deposu ile muhtelif boru alımı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 63 milyon lira harcayarak 45 sulama tesisi inşa eden belediye, 4 milyon 50 bin liralık 1000 sac sıvat, 200 hayvan içme suyu tesisi, 6 beton sıvat, 12 kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti inşa etti.

Belediye tarafından ayrıca Erciyes Dağı'nda jeotermal kaynar su sondajı, Develi İlçesi Epçe Mahallesi Sulama Koperatifi'ne 233 kilovatsaat kapasiteli GES yapımı, Akkışla ilçesine süt işleme tesisi yapımı ve makine teçhizat alımı, tohum desteklemeleri, 250 tesisin bakım onarım çalışmasıyla hayvancılığa yüzde 50 su desteği gibi hizmetlerle toplam 205 milyon 614 bin 880 liralık yatırım gerçekleşti.