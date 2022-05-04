Kaymakam Nayman ve Başkan Özdemir, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle ilgilenen ve bayramlarını kutlayan Nayman, isteklerini de dinledi. Nayman, "Değerli büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımızın rahatı bizler için çok önemli. Bayramda değerli büyüklerimizin ve özel kardeşlerimizin yüzlerindeki gülümsetmek bizleri de mutlu etti. Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin tüm misafirlerinin ve onların hizmetinde olan çalışanlarının bayramlarını kutluyorum." dedi.

Özdemir ise her zaman Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yanında olduklarını belirterek, "Büyüklerimiz başımızın tacıdır. Sizlerin rahatı, mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sizlerin yanınızdayız. Bugün de hem bayramınızı kutlamaya hem de hayır dualarınızı almaya geldik. Sizlerin dualarına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da bulundu.