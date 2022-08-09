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Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kastamonu gündem haberi: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kastamonu haberleri: Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonda iki kişinin üzerleri, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 393 reçeteye tabi sentetik ecza hapı, iki ruhsatsız av tüfeği ve beş av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Narkotik Güncel Haberler

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