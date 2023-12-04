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Kastamonu'da Engelliler Günü Etkinliği

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Kastamonu'da Dünya Engelliler Günü kapsamında özel öğrenciler halk oyunları oynadı ve kendi yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi. Programa birçok önemli isim katıldı.

Kastamonu'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında, özel öğrenciler halk oyunları oynadı, kendi yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi.

Valilik himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, kentteki çeşitli özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler sahnede yeteneklerini sergiledi.

Halk oyunları ile çeşitli dans gösterileri sunan öğrenciler, ritim grubunun gösterisinin ardından podyuma çıkarak hazırladıkları kıyafetleri sergilediler.

Şiir okuyan ve şarkılar seslendiren öğrencilere zaman zaman katılımcılar da eşlik etti.

Özel öğrenciler için Kastamonu Belediyesi de Kurşunlu Han'da yemek programı düzenledi.

Programlara Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya Engelliler Günü Halk Eğitimi Merkezi Kastamonu Eğitim Güncel Haberler

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