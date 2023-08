Kastamonu'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Pınarbaşı ilçesi Uzla Köyü'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının da halen devam ettiğini söyledi.

Olay, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Uzla Köyü Ülde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Demirci'ye ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen bitişiğinde bulunan diğer evlere de sıçradı. Giderek büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye, AFAD, orman, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Pınarbaşı ilçe merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta bulunan köydeki yangına itfaiye ve orman teşkilatı ekiplerinin müdahalesi bir hayli güç oldu. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda yangın söndürme ekiplerinin de destek verdiği köydeki yangın yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın sonunda kontrol altına alınabildi. Bölgede çok sayıda itfaiye ve orman arazözlerinin yangını soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Çıkan yangında Hasan Değirmenci ile birlikte akraba oldukları öğrenilen Mehmet Değirmenci, Tevfik Değirmenci, Tuncay Değirmenci ve Bülent Değirmenci'ye ait evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının ardından Kastamonu Valisi Avni Çakır ise yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerden son durum hakkında bilgiler alan Vali Çakır, "Şu anda Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde Uzla Köyü Ülde Mahallesi'ndeyiz. Bu akşam saat 22.15 sularında ev sahibinin ifadesine göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen daha doğrusu ifadeleriyle sabit olan bir yangın hadisesi meydana geldi. Maalesef evlerin ahşap yapısı ve bitişik ve birbirine çok yakın olması sebebiyle, çok kısa sürede yangın ekiplerimiz yangın yerine müdahale edene kadar yeni binalara sıçradı. Şu an itibarıyla yangın tamamen kontrol altında. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangında toplam beş bina ama bu beş binada 7 hane oturuyordu. İki binamızda ikişerli hane mevcuttu. Toplam 7 hanemiz bu durumda yangından etkilenmiş oldu ve evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Sevindirici olan Allah'a şükür herhangi bir can ya da mal kaybı yok. Tüm birimlerimizle şu anda olay yerindeyiz. Bu binaların iki tanesinde sürekli yaşam, diğerleri de yazlıkçı diye tabir ettiğimiz evini yazın kullanan ailelerden. Gerekli planlamaları yaptık. Vatandaşlarımızı, Pınarbaşı ilçemizde kalıcı yer temin edinceye kadar yakınlarının yanına yerleştirdik. Diğerlerini de kamu kurumlarımızda misafir edeceğiz. Yarın köyümüze konteynerlerimiz gelecek, inşallah vatandaşlarımızı da konteynerlere ihtiyaçlar doğrultusunda yerleştireceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında. AFAD, jandarma, kaymakamlığımız, belediyemiz, itfaiye ekiplerimiz, orman teşkilatımız ile tüm birimlerimiz olay yerinde, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını da seri bir şekilde karşılayacağız. İnşallah diğer ev ile alakalı işlemleri de hemen süratli bir şekilde yapımlarına başlanılacak. Vatandaşlarımızı da kalıcı konutlara en kısa sürede almaya çalışacağız. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Yangın şu an itibariyle kontrol altına alınmış durumdadır" dedi. - KASTAMONU