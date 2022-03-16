KARTALKAYA'DA MART AYINDA 3 METRE KARDA KAYAK KEYFİ

BOLU'da, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreye ulaştığı Kartalkaya kayak merkezinde tatilciler, Mart ayının ortasında kayak keyfi yaşadı.

Köroğlu Dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya'da son yılların en soğuk ve karlı kışı geçirildi. Mart ayında yağan karla birlikte Kartalkaya'da pistlerde kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Kartalkaya'da kayak sezonuna yaklaşılırken, tatilciler, kayak merkezine ilgi göstermeye devam ediyor. Tatilciler, Mart ayının ortasında pistlerde kayak ve snowboard yaparak zaman geçirdi.