Kars'ta Belediye Tesisi İşçilerine Sıcak Zift Döküldü, 3 Yaralı
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Kars'ta belediye bünyesindeki bir tesiste çalışan 3 işçi, sıcak ziftin üzerlerine dökülmesi sonucu yaralandı. Yanıklarla hastaneye kaldırılan işçilerden ikisi Erzurum'a sevk edildi.
Kars'ta belediye bünyesindeki tesiste, sıcak ziftin üzerlerine döküldüğü 3 işçi yaralandı.
Paşaçayır Mahallesi'ndeki tesiste çalışan Saldıray Özşimşek (45), Ahmet Kaya (35) ve Hakan Suekinci'nin (39) üzerine, tankerle drenaj kanalına boşaltmaya çalıştıkları sıcak zift döküldü.
Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, ambulanslarla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkinci derece yanık oluşan Kaya ile Suekinci, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel