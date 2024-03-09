Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 6 köy yolunun ulaşımı yeniden sağlandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
İlçe, 2 gün önce başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, yüksek rakımlı bazı köy yolları ise ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kapalı 6 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı.