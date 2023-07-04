Karamürsel'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti, çelenk bırakma töreni ve konuşmalar gerçekleştirildi. Programa ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Alp'in kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan tören, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ın sahildeki Atatürk anıtına çelenk bırakması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Yıldırım, yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı'nda Karamürsel halkının büyük kahramanlıklar gösterdiğini belirterek, "Düşmana göğsünü siper eden, Karamürsel'in kurtulduğu günü göremeyen şehitlerimize, kahramanlarımıza Allah rahmet etsin. Kanınızla sulanan bu topraklarda huzur ve refah içerisinde yaşayan bizler, sizlere layık birer insan olacağımıza söz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, okul ve kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Karamürsel Yelken Kulübü sporcuları da denizde çeşitli gösteriler sundu.

Törenin ardından İlçe Müftülüğünce Merkez Camisi'nde mevlit programı yapıldı.