Karamürsel'de demir korkulukları aşan pikap yolda kaza yaptı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde demir korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda park halindeki 2 araç da zarar gördü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde demir korkulukları aşıp istinat duvarının altındaki yola düşen pikaptaki 2 kişi yaralandı.
Ereğli Mahallesi Orkinos Sokak'ta A.A. idaresindeki 81 AAP 079 plakalı pikap, bir akaryakıt istasyonunun park alanındaki demir korkulukları aştı. Yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından alt yola düşen pikap, park halindeki 2 araca da zarar verdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki İ.A, sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.