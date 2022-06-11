KARAMOLLAOĞLU D-8'İN 25'İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİNDE KONUŞTU - Haberler

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "D-8 kurulurken sergilenen heyecan, azim ve kararlılık geçen süreçte olması gerektiği gibi ortaya koyulabilseydi hem İslam dünyası hem de yeryüzü bugün çok farklı konumda olurdu" dedi.

Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (D-8), 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda program düzenlendi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletvekilleri, eski bakanlar, Endonezya, Bangladeş, Malezya, İran, Mısır, Pakistan ve Nijerya'dan büyükelçiler, temsilciler katıldı.

"İNSANLIK BÜYÜK BİR FELAKETE DOĞRU SÜRÜKLENMEKTEDİR"

"HEPİMİZE SORUMLULUK DÜŞMEKTEDİR; KAYBEDECEK TEK GÜCÜMÜZ KALMADI"

"DÜNYA KAOTİK BİR ORTAMIN İÇERİSİNDE"

"SAVAŞ BAŞLATMAK KOLAY AMA BİTİRMESİ ZOR"

"HOCAMIZ ERBAKAN İLKELER ORTAYA ÇIKARTTI"

Gül, "Savaş olmaması için Onun için değerli hocamız Erbakan, D-8'in kuruluşunu düşünürken savaş değil barış yapalım, çatışma değil, diyalog kuralım, çifte standart olmasın adalet olsun, kimsenin kimseye üstünlüğü değil eşitlik olsun, sömürü değil adil bir düzen olsun, baskı değil insan hakları, hürriyet ve demokrasi yani temel hak ve özgürlükler olsun ilkelerini ortaya çıkarttı. Ülkelerin iyi yönetilmesi, insanların mutlu olması için de bu ilkeler geçerli. Kutuplaşmalar, adaletsizlikler, eşit olmayan durumlar, tüm bunlar olmasın diye bu ilkeleri ülke yönetimleri ülke içerisinde de gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel