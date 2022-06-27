Karaman Valisi Akkoyun'dan Karaman İl Özel İdare Spor Kulübüne tebrik

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Türkiye Paravolley Süper Lig Şampiyonasında 2021-2022 sezonu şampiyonu Karaman İl Özel İdare Spor Kulübünü kutladı.

Vali Akkoyun, mesajında, takımlarının şampiyonluğunun kenti sevince boğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarıyı getirecek olan imkandan ziyade cesaret ve yürektir. İmkan bir yere kadar, asıl önemli olan cesaret, yürek, kararlılık ve azimdir. Size ve Karaman'a şampiyonluk yakışır. Sizi şampiyon olarak bekliyoruz.' sözleriyle final maçlarına uğurladığımız Karaman İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımımız, Zonguldak Ereğli'de final müsabakaları sonucunda Türkiye Şampiyonu olmuştur. Gururumuz İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol takımımızı tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum."