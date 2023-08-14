Karaman'da Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı

Karaman'da bulunan bir elektrik trafosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken trafoda kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmadı.

KARAMAN'da elektrik trafosunda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangında trafo kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki elektrik trafosundan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Polis trafo etrafında güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleride yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu trafodaki yangın söndürülürken trafoda kullanılamaz hale geldi. Polis trafodaki yangın ile ilgili soruşturma başlattı.(DHA)