Karaismailoğlu: "Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu. (1) AA / İbrahim Aktaş - Güncel Adil Karaismailoğlu Körfez Güncel Haberler

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