Karaismailoğlu: "Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz"
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi
Salondaki katılımcılar
Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu. (1)
AA / İbrahim Aktaş - Güncel