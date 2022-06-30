Karaismailoğlu: "Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz" - Haberler

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Karaismailoğlu: "Lojistik süper güç olma yolunda ilerliyoruz"

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Bakan Karaismaoğlu'nun kürsüdeki konuşması KOCAELİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma 2053- Körfez Lojistik Çalıştayı"nda konuştu. (1)

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Adil Karaismailoğlu Körfez Güncel Haberler

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