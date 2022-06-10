Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildiBARTIN Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde Müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı.

Karadeniz'deki renk değişiminin 'Polen' kaynaklı olduğu tespit edildi

BARTIN Karadeniz'e kıyı illerden Bartın'ın Amasra ilçesinde Müsilaj benzeri oluşumlar görülmesi üzerine başlatılan inceleme sonuçlandı. Deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Küçük Liman mevkii ile Amasra'ya bağlı Çakraz sahilinde denizin kıyı kesimlerinde görülen renk değişimi bölge sakinleri ve tatilciler tarafından endişe ile karşılanmıştı. Sahil şeridini kaplayan ve kirlilik oluşturan Müsilaj benzeri görüntüler üzerine Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü ekiplerince renk değişimlerinin yoğun olarak görüldüğü noktalardan alınan numuneler analizi yapılmak üzere TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezine gönderildi.

Yapılan incelemeler sonucunda deniz yüzeyindeki renk değişiminin polen kaynaklı olduğu tespit edildi. Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü tarafından paylaşılan analiz raporunda, "Yapılan mikroskobik analiz sonucu Amasra Küçük Liman ve Çakraz Sahilinde deniz yüzeyinde meydana gelen sarı renkli oluşumların polen kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Hava ile atmosferde taşınan polenler; deniz, göl vb. su kaynakları ile buluştuğunda bu su kütlelerinin yüzeyinde özellikle kıyı kesim ve sahillerde birikerek sarı renkli kütlesel oluşumlara sebebiyet verebilmektedir. Polen dışında alınan deniz suyu numunesinde müsilaj oluşumunda rol oynadığı bilinen fitoplankton türlerine rastlanmamıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Karadeniz Müsilaj Amasra Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title