Karadeniz'de yeni balık avı sezonu hazırlığı

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine sayılı günler kala hazırlıklarını hızlandırdı. Ağ ve tekne bakımlarını sürdürüp, yasağın sona ermesi için gün sayan balıkçılar, bereketli sezon geçirmeyi bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını hızlandırdı. Ağlarını onaran balıkçılar, kızağa alınan teknelerin alt kısımlarının boya işlerini, pervanelerin balans ayarı ve parlatılmasının yanı sıra sonar cihazlarının da son kontrolünü yapıyor. Tekne bakımlarını sürdüren ve av yasağının sona ermesi için gün sayan Trabzonlu balıkçılar, bu yıl bereketli sezon umut ediyor.

Yıpranan ağlarını onaran balıkçı Mustafa Çakır ise "Hazırlıklar tamam. Geriye sadece av yasağının kalkması kaldı. Tek düşündüren nokta yakıt fiyatının geçen yıllara oranla çok artmış olması. Masraflar 2'ye, 3'e katlandı. Denizin bize çok cömert davranması lazım ki maliyetlerimizi karşılayabilelim. Umudumuz var, gerisi Allah'ın takdiri" diye konuştu.