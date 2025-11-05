Karaciğer nakli olan Kayserisporlu eski futbolcunun kaligrafi sergisi

KAYSERİSPOR dahil 5 farklı takımda forma giyen Mustafa Türkmen (58), koronavirüs pandemisinde geçirdiği karaciğer nakli sonrası çocukluktan beri ilgi duyduğu kaligrafi sanatına yöneldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kaligrafi sanatçısı olan Türkmen, 'Spordan satıra, mürekkepli hayat temalı' ilk kişisel sergisini açtı.

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Türkmen, 1981 yılında pastırmacıda çıraklık yaparken Kayserispor altyapı seçmelerine katıldı. 5 yıl altyapıda top koşturan Türkmen, 1986 yılında ise Kayserispor A takıma davet edildi. Mustafa Türkmen, sarı kırmızılı takımda 2 sezon futbol oynadıktan sonra 1988-1989 sezonu Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'ne transfer oldu. Türkmen 1989-1990 sezonu Erciyesspor, 1990 -1992 yıllarında Kırşehirspor, 1992-1995 yıllarında ise Ispartaspor'da profesyonel düzeyde futbol oynadı. Dönemin zor şartları nedeniyle 29 yaşında futbolu bırakan Mustafa Türkmen, 1995 yılında ise pastırma ve sucuk ticaretine başladı. 25 yıl pastırma ticareti yapan Türkmen, 30 Ekim 2020'de geçirdiği karaciğer nakli sonrası ticareti bırakıp çocuk yaştan itibaren ilgi duyduğu kaligrafi sanatını geliştirmek için İzmir'de eğitim aldı. Mustafa Türkmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu iki aşamalı sınavı kazanarak, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı almaya hak kazandı. Memleketi Kayseri'ye dönen Türkmen, kendi atölyesini açtı. Mustafa Türkmen ardından da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 53 özgün eserden oluşan 'Spordan Satıra Mürekkepli Hayat' temalı ilk kişisel sergisini açtı.

'HAYATIMI ÖZETLEYEN BİR TEMA İLE AÇTIM'

8 yıl profesyonel futbol oynadığını söyleyen Türkmen, "Kayserispor altyapısında futbola başlayıp, Kayserispor'da profesyonellik yaşadım. İlk transferim Tarsus İdman Yurdu oldu. Sonrasında Erciyesspor, Kırşehirspor ve Ispartaspor'da 8 yıl profesyonel futbol oynadım. Futbol sonrası da 25 yıl pastırmacılık ticareti ile uğraştım. Geçirdiğim ciddi ameliyat sonrası ticaret hayatımı tamamen bitirerek, sanatsal faaliyetlere başladım. Hobim olan kaligrafi eğitimimi İzmir'de aldıktan sonra Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı oldum. Şu an kaligrafiye yoğunlaştım. İlk kişisel sergimi de Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün önderliğinde açtım. Teması hayatımı özetleyen şekilde 'Spordan satıra mürekkepli hayat' oldu. Sergimizin ana teması benim de yaşam hikayemi özetleyen bir temaydı. Tam da konsepte uydu" diye konuştu.

'TABELADAKİ YAZIDAN ETKİLENDİM'

Kaligrafi sanatına küçük yaştan itibaren ilgi duyduğunu da belirten Mustafa Türkmen, "13-14 yaşlarında bir tabelacıdan etkilenmiştim. O zamanlar şablonlar içerisine püskürtme yazılarla otobüs üzerine isimler yazılıyordu. O dönemden etkilendim. Sonraki dönemlerden de mağaza levhaları görerek, onlara bakarak bu sanata ilgimi sürdürdüm. Pastırma sucuk çıraklığı yaptığım dönemde Kayserispor altyapısında seçmelere katıldım. Kayserispor'da uzun yıllar alt yapıda görev yaptıktan sonra profesyonel seviyede top koşturmaya başladım" ifadelerini kullandı.

'KALİGRAFİ, TERAPİ GİBİ GELDİ'

Koronavirüs pandemisinde karaciğer nakli olması sonrası hayatında yeni bir döneme girdiğini de söyleyen Mustafa Türkmen, "Sağlık sorunumdan sonraki süreçte kaligrafi bana tam bir terapi gibi geldi diyebilirim. Bana çok iyi geldi, ruhuma iyi geldi. Sözde de söylenildiği gibi, 'İlim bilim aklı besler, sanat ruhu, sporda bedeni besler' bu üçlü ayrılmaz parçalardır. Ben, kültürel miras taşıyıcısıyım. Kayseri'de kaligrafi sanatını tanıtmaya çalışıyorum. Bu sergiyi de o amaçla düzenledim. Geri dönüşleri de çok güzel oldu. Kayserili sanatseverlere ulaştığımızı düşünüyorum. İlk dönemde çevremden farklı bakılmıştı. Ama sergiyle birlikte o ön yargıyı da aştık. Bilen insanlar zaten sergiyi ziyaret etti. Ama beni en çok sevindiren ve umutlandıran; gençlerin çok ilgi göstermesi ve bana sorular sorması oldu. Futbolcu arkadaşlarımın birçoğu yazıya ilgimi bildikleri için çok şaşırmadılar. Esnafken, pastırmacılık yaparken gelen müşterilerimiz çok etkilendiler. 'Böyle bir sanat da nereden çıktı' diyenler oldu. İzmir'deki çalışma ve eğitim sürecini bilenler de vardı. Ama bu denli bir sergi ortaya çıkacağını düşünmemişlerdi" dedi.

'ÖZGÜN ESERLER ÜRETİYORUM'

Kendine has bir tarzı olduğuna da dikkat çeken Türkmen, şöyle konuştu:

"Eğitim sürecinden sonra içinizde beslediğiniz duyguları dışarı yansıtmanın bir yolu olsa gerek. Ben farklı bir tarzı benimsedim. Özgün çalışıyorum. Başka kaligraf arkadaşlardan esinlenerek değil de içimden geldiği gibi tablolarımı özgün yapıyorum. Bu sanatı Kayseri'ye tanıtmak istiyorum. Birçok yazı çeşidi var. Kendime özgü bir yazı çeşidim de var. Kayseri'de umduğumdan daha iyi bir ortam buldum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile Talas ve Melikgazi belediye başkanlarımıza ve İl Kültür ve Turizm Müdürümüze de çok teşekkür ediyorum. Geleceğe umutla bakıyorum."