Kaza yapan ve olay yerinden kaçan alkollü sürücü yakalandı Güncel Haberler Kaza yapan ve aracını bırakıp olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. Kaza yapan ve aracını bırakıp olay yerinden kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonunda yakalandı. Balıkpazarı Kavşağı'na gelen F.Ç. yönetimindeki 78 AAU 301 plakalı otomobil, önce 78 BG 545 plakalı hafif ticari araca ardından da üst geçit korkuluklarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi olmak istemeyen ve sağlık görevlilerine güçlük çıkaran sürücü, bir anda koşarak kaçmaya başladı. Bir süre kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Yapılan ölçümlerde sürücünün 1,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Özler Güncel Haberler

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