İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü yoğunluğu nedeniyle trafik yavaşladı. Tatilcilerin evlerine dönüş yolunda yaşanan yoğunluk, Karabük - Gerede karayolunda kilometrelerce araç kuyruğuna neden oldu.

Karabük'te bayram dönüşü yoğunluğu devam ediyor

Kilometrelerce uzanan araç kuyruğu sonrası trafik yavaşladı

KARABÜK - İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda tek yönlü olarak bayram yoğunluğu devem ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler, evlerine dönüş yolundaki yoğunluğu sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda trafik durma noktasına geldi. Karabük - Gerede karayolundaki geçitte özellikle Karadeniz'de dönen tatilcilerin karayolundaki yoğunluğu trafiğinde yavaşlamasına neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğunluk gece boyunca trafikteki yoğunluğu sürüyor. Saatlerdir yollarda olan sürücüler özellikle Çerkeş'ten Gerede gişelerine kadar yaklaşık 70 kilometrelik araç kuyruğu oluşturuyor. Yoğun trafikten dolayı bazı araçlar hararet yaparak arızalandı.