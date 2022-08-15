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Karabük haberleri | Şiddetli yağışlar Karabük'ü vurdu

Karabük habere göre Şiddetli yağışlar Karabük'ü vurdu Metrekareye 30 kilogram yağış düştü, araçlar sular altında kaldı Karabük'te etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar Karabük'ü vurdu

Metrekareye 30 kilogram yağış düştü, araçlar sular altında kaldı

KARABÜK - Karabük'te etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlar, evler ve işyerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar yağmur altında zor anlar yaşadı.

Karabük'te aniden başlayan şiddetli yağışlar yolları göle çevirirken bazı araçlar sular altında kaldı. Bazı apartmanların giriş katları ve işyerlerini su bastı. Aniden bastıran ve metrekareye 30 kilogram yağışın düştüğü Karabük'te 200 Evler Mahallesi'nde alt yapının tıkanması sonucu yolu su bastı.

Aynı sorunu sürekli yaşadıklarını, yetkililerin çözümü bir an önce bulmasını isteyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Araçları sular altında kalan sürücüler ise su basan yolda zor anlar yaşadı. Kentin birçok bölgesinde şiddetli yağışlardan olumsuzluklar yaşandı. Yağmurla birlikte gelen rüzgarla kent merkezindeki vatandaşlar da yağmurdan korunmak için alışveriş merkezi ve işyerlerine sığındı.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Güncel

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