Karabat, fon krizinde 2 ay geçmesine rağmen ödeme takvimi olmamasını Şimşek'e sordu

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "fon krizi"nin ardından 2 ay geçmesine rağmen borsa yatırımcılarının zararlarının ödenmediğini belirterek, " Mehmet Şimşek'e soruyorum, fon piyasasındaki riskler daha önce gündeme gelmişken neden krizi önleyemediniz? İki ay sonra neden halen kesin bir ödeme takvimi yok? Yatırımcı parasına erişemediği günlerin maliyetini kimden tahsil edecek?" ifadelerini kullandı.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "16 Eylül–13 Kasım arasında Borsa İstanbul'un yüzde 9 düştüğünü, fon krizinin etkisinin ise yalnızca yüzde 1 olduğunu söylediğini" belirtti. Ancak rakamların anlattığı hikayenin çok farklı olduğunu ifade eden Karabat, şunları kaydetti:

"16 Eylül'de BIST 100 güne 13.868 puandan başladı. Aynı gün yüzde 5,54 düşerek 13.122 puandan kapandı. Şimşek'in yüzde 9'luk hesabı, işte bu sert düşüş yaşandıktan sonraki kapanış seviyesine dayanıyor. Yani krizin en ağır satış günlerinden biri başlangıç hesabının dışında kalıyor. Oysa 13 Kasım kapanışı 11.842 puan. 16 Eylül kapanışını esas alırsanız kayıp yüzde 9,75. Aynı günün açılışını esas alırsanız yüzde 14,60. 14 Eylül kapanışından hesaplarsanız yüzde 16,81. Başlangıç noktasını değiştirdiğinizde kayıp neredeyse iki katına çıkıyor. Kamuoyuna sunulan yüzde 9'luk tablo, krizin başlangıcındaki gerçek düşüşü yansıtmıyor.

"ŞİMŞEK'İN İKİNCİ İDDİASI DAHA DA TARTIŞMALI"

Şimşek'in ikinci iddiası daha da tartışmalı. Fon krizinin borsaya etkisi yalnızca yüzde 1'miş... Güney Kore, Endonezya ve Mısır borsalarının düşüşünü örnek gösteriyor. Şimşek her şeyi normalleştirmeye çalışıyor ama veriler ortada. Son 6 ayda borsadaki değer kaybı 200 milyar doları buluyor. Bir ülkede yüz binlerce yatırımcının birikimlerine erişimi kısıtlanıyor. Fonlar tasfiye ediliyor. Şirket tahvillerinin geleceği tartışılıyor. Sermaye piyasalarında güven sarsılıyor. Bütün bunların etkisini yalnızca BIST 100'ün birkaç aylık performansına bakarak ölçemezsiniz. Fon krizinin faturası bir endeksten çok daha büyüktür."

"ŞİMŞEK HALEN SORUN YOKMUŞÇASINA ALGI DERDİNDE"

Karabat, Türkiye'nin kırılganlığını görmek için 11 Mayıs sonrasına bakmanın yeterli olacağını ifade ederek, küresel gelişmelerin etkisiyle 12 Mayıs'ta borsanın sert kayıp yaşadığını, en büyük kaybın ise 21 Mayıs'ta olduğunu belirtti.

CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan kararı sonrasında BIST 100'ün yüzde 6,05 düştüğüne işaret eden Karabat, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Demokratik kurumlar ve hukuk güvenliği tartışmalarının ekonomik bedelini net bir şekilde görüyoruz. Fon krizinin üzerinden iki ay geçti. Yüz binlerce fon yatırımcısı, aileleri, şirket çalışanları etkilendi. Milyonlarca borsa yatırımcısı zararda. Ödenmemiş krediler ve işsizlik büyüyor. Verileri çarpıtan Şimşek ise halen sorun yokmuşçasına algı peşinde.

Bir de şirket tahvilleri meselesi var. Şimşek'in kendi açıklamasına göre tasfiye kapsamındaki fonlar ve ilişkili şirket tahvillerinin tutarı 55,2 milyar TL. Bu rakamı da küçük bir miktar gibi gösteren Şimşek, şirketlerin borçlanma sorunlarını saklamaya çalışıyor. Borçlanamayan şirketlerin faaliyetleri bozuluyor. Küçülüyorlar, işçi çıkarıyorlar ve kepenk indiriyorlar. "SORUMLULAR HESAP VERMEDEN GÜVENİN TAHSİL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL" Mehmet Şimşek'e soruyorum, fon piyasasındaki riskler daha önce gündeme gelmişken neden krizi önleyemediniz? İki ay sonra neden halen kesin bir ödeme takvimi yok? Yatırımcı parasına erişemediği günlerin maliyetini kimden tahsil edecek? Bunlar yüzde 1 hesabıyla geçiştirilecek sorular değil. Türkiye'nin sorunu yalnızca düşen hisse fiyatları değil. Asıl sorun, vatandaşın birikimlerine güvenerek yatırım yapabileceği bir sistemin sarsılması. Mehmet Şimşek'in açıklaması bu güven kaybını ortadan kaldırmıyor. Gerçek zararlar ortaya konmadan ve sorumlular hesap vermeden güvenin tesis edilmesi mümkün değil."

Kaynak: ANKA