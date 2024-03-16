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Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

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Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. İstanbul-Ankara, Aydın-Denizli, Mudurnu-Bolu, Anamur-Aydıncık, Beşikdüzü-Trabzon, Kalkan-Kaş, Adıyaman-Kahta, Akşehir-Yunak, Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı ve Osmancık-İskilip yollarında çeşitli çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu kesimde servis yolundan sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 19-22. kilometrelerinde şev kayması sebebiyle çalışma yapılacağı için Aydın-Denizli istikameti emniyet şeridi ve sağ şerit trafik akışına kapatılacak. Bu bölgede ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanacak.

Mudurnu- Bolu yolunun 46-48. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresindeki Trabzon Tüneli'nin (Çömlekçi mevkisi) Trabzon-Akçaabat yönündeki kuzey tüpünde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle 23.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kalkan-Kaş yolunun 35. 43. ve 44. kilometrelerinde, sahil kesimindeki taş tahkimat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Beşikdüzü Adıyaman İstanbul Trabzon Denizli Mudurnu Ankara Aydın Bolu Trafik Güncel Haberler

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