Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor
Güncel Haberler
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafik düzenlemeleri yapıldı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Tem Otoyolu'nun Çerkezköy- Kınalı kavşakları İstanbul istikametindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle 19.00-06.00 saatlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak.
Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Didim ayrımı-Milas yolunun 41-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Milas yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-49. kilometrelerinde bordür ve refüj çalışmaları sebebiyle çalışma yapılan kesimlerde şerit daraltması uygulanıyor.
Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, tek yönden çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 9-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 63-65. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, sol şeritten çift yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Maçka yolunun 2-10-15. ve 16. kilometrelerinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.