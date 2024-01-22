Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek hastaneye ulaştırıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 10 aylık bebek, Arpaçay Özel İdaresi ile sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Taşlıağıl köyünde yüksek ateşi bulunan 10 aylık Berat Turan'ı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye Arpaçay İl Özel İdaresi ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri köye ulaştı.

Zorlu hava şartlarına rağmen köye giden ekipler, 1 saat süren çalışma sonucu bebeği hastaneye ulaştırdı.

Berat bebek, Arpaçay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu, ihbar üzerine ekipleri köye yönlendirdiklerini, 112 Acil Servis ve Arpaçay Özel İdaresi ekiplerinin 10 aylık bebek için seferber olarak hastaneye ulaştırdıklarını söyledi.