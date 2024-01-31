Kar üstünde yiyecek arayan tilki böyle görüntülendi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar üzerinde yiyecek arayan tilki, dron ile görüntülendi.

Bingöl'de yaşayan ve uzun zamandır doğa fotoğrafçılığı yapan Kenan Nihat Elçi, kentin güzelliklerini görüntülemeye devam ediyor. Karlıova ilçesinde dron ile çekim yapan Elçi, kar üzerinde yiyecek arayan tilkiyle karşılaştı. Uzun süre tilki takip eden Elçi, tilki yiyecek arayışını görüntüledi. Tilki, bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.