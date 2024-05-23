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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 370 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Almanya'dan Türkiye'ye ithalat yüküyle gelen bir tır, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan analiz çalışması sonucunda riskli bulundu. Tırda yapılan aramada 370 kilogram esrar ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Almanya'da ithalat yüküyle Türkiye'ye giriş için Kapıkule'ye gelen bir tır Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personellerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptığı analiz çalışması kapsamında riskli görüldü.

Tır, x - ray taramasına sevk edildi.

Şüpheli yoğunluk tespit edilen tır dedektör köpek "Füge"nin katıldığı çalışmayla arandı.

Tırda 370 kilogram esrar ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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