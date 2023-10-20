KAMYONETİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİ AĞIR YARALANDI

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletli Emirhan Ö. (16), ağır yaralandı.

Kaza, Domaniç ilçesindeki sanayi kavşağında meydana geldi. Adem Ç. (45) kullandığı 03 AAD 425 plakalı kapalı kasa kamyonet ile Emirhan Ö. yönetimindeki 16 BB 687 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletinden savrulan Emirhan Ö. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Emirhan Ö., ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)