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Kamyonet Üstünde Taşınan Boğa Araçtan Düştü

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Başakşehir'de kamyonetin üstünde taşınan bir boğa, dengesini kaybederek araçtan düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kamyonet üstünde taşınan boğa dengesini kaybederek araçtan düştü... O anlar kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de büyükbaş bir kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınınca kaza kaçınılmaz oldu. Boynundan araca bağlı hayvan yere düşerken o anlar kameraya yansıdı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramının ilk gününde yine üzücü görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi'nde kesim için kurban satış alanından kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, kamyonetin kasası yerine üst kısmında taşınmak istedi. Boğazından kamyonete bağlı hayvan, aracın ilerlemesiyle ayağa kalkmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden kurbanlık kamyonetten aşağı düştü. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Güncel

Başakşehir Kurban Güncel Haberler

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