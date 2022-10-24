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Kamerun'da Derin Deniz Limanı İnşaatının İkinci Fazı İçin Çalışmalar Başladı

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Kamerun'da Derin Deniz Limanı İnşaatının İkinci Fazı İçin Çalışmalar Başladı

YAOUNDE, 24 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Kamerun'un Kribi kentindeki Kribi Derin Deniz Limanı'nın ikinci fazının inşası için kullanılan keson görülüyor, 22 Ekim 2022.

YAOUNDE, 24 Ekim (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Kamerun'un Kribi kentindeki Kribi Derin Deniz Limanı'nın ikinci fazının inşası için kullanılan keson görülüyor, 22 Ekim 2022.

Çin Liman Mühendislik Limited Şirketi (CHEC), Kamerun'un güneybatısındaki Kribi Derin Deniz Limanı'nın ikinci fazının inşaat çalışmalarına, rıhtımları oluşturacak ilk kesonun kurulumuyla başladı. (Fotoğraf: Luo Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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