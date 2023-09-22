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Kamboçya Kralı, Asya Oyunları'nın Açılışına Katılmak İçin Hangzhou'ya Vardı

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HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 22 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 22 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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