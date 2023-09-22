Kamboçya Kralı, Asya Oyunları'nın Açılışına Katılmak İçin Hangzhou'ya Vardı
HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 22 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
HANGZHOU, 22 Eylül (Xinhua) -- Kamboçya Kralı Norodom Sihamoni, 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Cuma günü Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'ya geldi, 22 Eylül 2023. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel