Kamboçya Başbakanı: Çin, Kamboçya ve Diğer Asean Ülkeleri İçin Büyük Bir Pazar

PHNOM PENH, 22 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Çin'in Kamboçya ve diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri için çok büyük bir pazar olduğunu söyledi.

PHNOM PENH, 22 Mart (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Samdech Techo Hun Sen, Çin'in Kamboçya ve diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkeleri için çok büyük bir pazar olduğunu söyledi.

Hun Sen, Kamboçya ve ASEAN'ın geri kalanının, Kamboçya-Çin Serbest Ticaret Anlaşması (CCFTA), ASEAN-Çin Serbest Ticaret Bölgesi (ACFTA) ve Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşması yoluyla Çin pazarından kazanç sağladığını belirtti.

Hun Sen, Çarşamba günü başkent Phnom Penh'deki Vanda Enstitüsü'nde yaklaşık 4.700 öğrencinin katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Çin, tüm ASEAN ülkelerine pek çok fayda sağlayan büyük bir pazardır" dedi ve ASEAN'ın Çin'e ihracatının, Çin'den ithalatından daha fazla olduğunu belirtti.

Hun Sen, Kamboçya ve diğer ASEAN ülkelerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in Kovid-19'a müdahale stratejisini optimize etmesi ve bu yılın başlarında yurtdışına grup turlarına yeniden başlamasının ardından büyük bir Çinli turist akını beklediğini kaydetti.

Phnom Penh'deki BELTEI Uluslararası Üniversitesi'nde kıdemli profesör olan Joseph Matthews de, Çin'in on yılı aşkın süredir ASEAN'ın en büyük ticari ortağı olduğunu ve Çin-ASEAN ilişkilerinin bölgeye ekonomik, sosyal, teknolojik ve altyapısal gelişme getirdiğini söyledi.

"ASEAN'ın ekonomik geleceği Çin'in ekonomik görünümü ve büyümesiyle bağlantılı" diyen Matthews, Xinhua'ya şu değerlendirmede bulundu: "Çin, Kovid-19 pandemisi sonrası dönemde ASEAN'ın ekonomik büyümesine ve refahına katkı sağlayan başat ülke olmaya devam edecek."

ASEAN üye ülkeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.