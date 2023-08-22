Kahramanmaraş'taki TOKİ'nin Yaptığı Deprem Konutlarına Asılan Türk Bayrağı ve Atatürk Posterinin Bağlanarak Kapatılması Tepkiye Neden Oldu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutu inşaatlarına asılan Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinin bağlanarak kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bağlanmış görüntülerini çeken bir yurttaş, “Arkadaşlar burası Türkoğlu merkez TOKİ. Atatürk ile Türk bayrağını bağlamışlar gözükmemesi için. Yanındaki resim de meydanda. Yanında Atatürk var, bağlamışlar, Türk bayrağını da bağlamışlar. Öteki, yandaki resim duruyor, ismini bile demek istemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutu inşaatlarına asılan Türk Bayrağı ve Atatürk posterlerinin bağlanarak kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bağlanmış görüntülerini çeken bir yurttaş, "Arkadaşlar burası Türkoğlu merkez TOKİ. Atatürk ile Türk bayrağını bağlamışlar gözükmemesi için. Yanındaki resim de meydanda. Yanında Atatürk var, bağlamışlar, Türk bayrağını da bağlamışlar. Öteki, yandaki resim duruyor, ismini bile demek istemiyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedeler için konut inşaatlarına da başlandı. TOKİ tarafından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yapımına başlanan konutların inşaatlarına Türk bayrağı, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ve TOKİ'nin afişleri asıldı. İnşaattaki diğer afiş ve posterler asılı dururken, Türk Bayrağı ve Atatürk'ün posterinin bağlanarak kapatılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Aracıyla geçerken TOKİ inşaatındaki durumu gören vatandaş, inşaat alanına kadar giderek bağlı durumdaki Türk Bayrağı ve Atatürk posterini görüntüledi. Duruma tepki gösteren vatandaş, Atatürk'ün posterinin görünmesinin istenmediği için bağlandığını iddia etti. Vatandaş şunları söyledi:

"Arkadaşlar burası Türkoğlu merkez TOKİ. Atatürk ile Türk Bayrağı'nı bağlamışlar gözükmemesi için. Yanındaki resim de meydanda. Bunlar böyle bir vatan haini. Yanında Atatürk var, bağlamışlar, Türk bayrağını da bağlamışlar. Öteki, yandaki resim duruyor, ismini bile demek istemiyorum."