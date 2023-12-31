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Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 8 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 8 kişi yaralandı. Minibüs, Türkoğlu-Adıyaman kara yolunda tarlaya devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Z.E.S. yönetimindeki 27 MD 6998 plakalı minibüs, Türkoğlu- Adıyaman kara yolunun Özbek Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Sürücüyle araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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