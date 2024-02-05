Kahramanmaraş'ta Depremzedelere 7 Milyar 700 Milyon Liralık Yardım Yapıldı

Kahramanmaraş'ta, geçen bir yıl içinde AFAD ve sosyal yardımlar kanalıyla depremzedelere toplam 7 milyar 700 milyon liralık yardım yapıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta yaraların sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

238 bin 425 binanın bulunduğu kentte, 53 bin 945 bina "yıkık", "acil yıkılacak", "ağır hasarlı" ve "orta hasarlı" olarak kaydedildi, kentteki 534 kültür varlığından yaklaşık yarısı da afetten etkilendi.

Ödemeler

Kentte AFAD tarafından hane başı hasar ödemesi kapsamında 251 bin 11 kişiye 2 milyon 510 bin 110 lira, taşınma yardımı kapsamında 92 bin 759 kişiye 1 milyon 391 bin 385 lira, vefat ödemesi çerçevesinde 18 bin 588 kişiye 982 milyon 899 bin 982 lira, kira desteği olarak da 25 bin 304 ev sahibine 1 milyar 328 milyon 438 bin lira, 28 bin 766 kiracıya 920 milyon 519 bin lira ödeme yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan yardımlar kapsamında, 8 bin 615 tır ile gelen yardımlar, kentte 32 bin 264 seferle vatandaşlara dağıtıldı.

İlde toplam 111 milyon 77 bin 833 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilirken, konteynerlerde kalan 11 bin 914 kişiye "Esen kart" dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kırsalın yeniden ayağa kaldırılması ve üretimin canlandırılması için yapılan çalışmalar çerçevesinde, 1 milyar 378 milyon 384 bin liralık hayvancılık, balıkçılık teknesi, bitkisel üretim, odun, mama, yem, tohum, arılı kovan için şeker, branda, çadır, suluk ve çanta ile fide desteği verildi.

138 bin depremzede konteynerlerde yaşıyor

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, deprem sonrasında kenti yeniden ayağa kaldırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Ünlüer, kentte yaklaşık 39 bin konteynerde 138 bin depremzedenin konuk edildiğini, afetzedeleri en kısa sürede kalıcı konutlara yerleştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İl merkezinde 10 bin bağımsız birimin ayağa kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Ünlüer, şöyle konuştu:

"Bunu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ ve Emlak Konut kanalıyla yapıyor. Birinci etabımız olan 3 bin 500'lük bölüm başladı, bir yıl içerisinde tamamlanacak. 6 bin 500 adeti ise yıl sonuna kadar tamamen ihale edilmiş ve inşaatlara başlanmış olacak. Hastanelerin tamamının yapımına başlandı. 5 hastanemiz hasar aldı. Bunlardan 400 yataklı Acil Durum Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Nurhak'ta 50 yataklı Acil Durum Hastanesi ve 120 yataklı Türkoğlu Hastanesi de devam ediyor. 1000 yataklı Şehir Hastanemizin planlaması yapılıyor, ihale aşamasında."

Depremde 97 okulun orta ve ağır hasar aldığını belirten Ünlüer, eğitimi başka okullara kaydırarak yürüttüklerini ve 10 okulun prefabrik kentlerde hizmet verdiğini kaydetti.

Vali Ünlüer, enkaz kaldırma çalışmaları ve desteklerle ilgili şunları anlattı:

"Enkaz kaldırmada şu anda yüzde 90'lar seviyesindeyiz. Kalanların çoğu mahkemelik binalar olduğu için hukuki süreçleri bekliyoruz. Geri dönüşümle ilgili bir çalışmamız var. Şu anda hem mobil hem de kalıcı tesis kuruyoruz. Orada molozların geri dönüşümünü sağlayacağız. Yardımlarımız iki boyutta devam etmektedir. Bir tanesi AFAD kanalıyla, bir tanesi sosyal yardımlaşma kanalıyla. Toplam 7 milyar 700 milyon liralık yardım yaptık. Depremzedelerin kira yardımları hala devam ediyor. 25 bin 304 vatandaşımıza 1 milyar 300 milyonluk kira yardımı desteği sağlandı. Bu destek devam ediyor."