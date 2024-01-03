Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ediyor
6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar kontrollü bir şekilde yıkıldı ve enkazlar döküm alanlarına taşındı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü.
Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey ve Güneşevler mahallelerinde depremlerde ağır hasar alan binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Yıkımın ardından çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.