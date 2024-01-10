Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ulaşım Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title