Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 araç birbirine girdi ve 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.