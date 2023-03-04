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Kahramanmaraş Nurhak'ta 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

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Kahramanmaraş Nurhak'ta 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş Nurhak'ta 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, 637 saat sonra 2 keçiyi canlı olarak enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin Barış Mahallesi'ne bağlı Alçiçek mezrasında enkaz kaldırma çalışması yürüten Muş ekibi, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makinelerini durdurdu. Sesin yoğunlaştığı bölgeyi titizlikle açan ekipler, besici Cennet Polat'a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı. Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından su ve yem verildi. Sahibi şehir dışında olan keçiler, ekipler tarafından mahalle muhtarına teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Muş Valiliği Güncel Haberler

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