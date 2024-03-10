Kahire'de Ramazan Süslemelerinde Filistinlilere Destek

Mısır'ın başkenti Kahire'de ramazan ayının gelişi münasebetiyle yapılan süslemelerde Filistinlilere destek ibarelerine yer verildi.

Kahire'nin batısındaki Beracil bölgesinde yaklaşık 40 yıldır ramazan ayı öncesi ahşaptan büyük bir fener maketi hazırlanıyor.

Büyük bir cami maketi görünümündeki fener maketinin üzerine bu sene "Filistin kalbimizde" ibareleri yazıldı.

Maketin kurulması halk arasında festival havası oluşturdu, eğlenceler ve oyunlar tertip edildi, çocuklar başta olmak üzere halk eğlencelere katıldı.

Ramazan ayı boyunca cadde, park ve halka açık alanlar cami, fener ve çeşitli büyüklükteki iftar toplarının maketleriyle süslenen Mısır'da Beracil bölgesi de marangoz, oymacı, demirci, cam işçisi, tesisatçı gibi esnaf el birliğiyle yaklaşık 40 yıldır her sene ramazan ayı öncesi boyu yaklaşık 6 metreyi aşan fenerin kurulmasına katkı sağlıyor.