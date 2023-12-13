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Kağıthane'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı

13 Aralık 2023 16:17 Güncelleme: 16:18 Abone Ol

Kağıthane'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çıkarılan yangın, 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada hasar meydana geldi ve şüpheli kişi gözaltına alındı.