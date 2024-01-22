Kadirli'de Asayiş Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda, 148 gram esrar ve 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.
Çalışmalarda, 148 gram esrar ve 73 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.