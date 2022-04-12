Kadıralak Yaylası'nda 'mavi yıldızlar' açmaya başladı

TONYA, TRABZON (AA) - Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve mesire yerleriyle ilgi çeken Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kadıralak Yaylası'nda "mavi yıldız" çiçekleri karın eridiği yerlerde açmaya başladı.

Tonya ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında "mavi zakkum" olarak da isimlendirilen "mavi yıldız" çiçeğine ev sahipliği yapıyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan, ince uzun yapraklı "mavi yıldız" çiçeği, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği korunan bitkiler arasında yer alıyor.

Nisan ayının ilk haftasında açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak Yaylası'nı adeta maviye boyayan "mavi yıldız" çiçeği, bu yıl havaların soğuk gitmesi ve mart ayında yağan kar ile istenilen düzeyde kendini gösteremedi.

Çoğunluğu karla kaplı olan yaylada, bazı bölgelerde karın erimesiyle açmaya başlayan çiçek, fotoğraf sanatçılarına farklı enstantaneler çekme imkanı sunuyor. Yayladaki güzellikleri fotoğraflayan sanatçılar, "mavi yıldız" çiçeğinin tam anlamıyla kendini göstereceği zaman için ise gün sayıyor.

"Manzara, doğa, yaşam fotoğrafları için ideal bir ortam sunuyor"

Fotoğraf sanatçılarından Selçuk Kahyaoğlu, AA muhabirine, arkadaşlarıyla yaylaya "mavi yıldız" çiçeklerini fotoğraflamak için geldiklerini söyledi.

Daha önce de yaylaya birçok kez geldiklerini belirten Kahyaoğlu, "Mavi yıldız çiçeklerinin açmasını bekliyorduk ama bu yıl kış fazla sürdüğü için çiçekler gecikti. Önümüzdeki günlerde burada inşallah daha güzel fotoğraflar yakalayacağız." dedi.

Kahyaoğlu, "mavi yıldız" çiçeğinin fotoğrafçılar için önemine değinerek, "Yeşil doğanın içinde masmavi bir göl niteliğinde çiçeklerin oluşumu, yoğunluğu insanın içini açıyor. Mavi de zaten iç açıcı bir renktir. Fotoğraf olarak makro çekimlerde, manzara, doğa, yaşam fotoğrafları için ideal bir ortam sunuyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf tutkunlarından Halil İbrahim Aydın da bazen gezmek bazen de fotoğraf çekmek için Kadıralak Yaylası'na geldiklerini belirtti.

"Mavi yıldız" çiçekleriyle sezonu açmak istediklerine işaret eden Aydın, "Bu sene kış ağır geçince, kar biraz geç erime durumunda kaldı. Geçen yıl bu zamanlar burada çok çok çiçek vardı." dedi.

Aydın, karın tamamen eriyeceği ve "mavi yıldız" çiçeklerinin kendini tam anlamıyla göstereceği günü beklediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kar eridikten sonra yöre sakinlerinin de gelmesiyle buradan enstantaneler, güzel fotoğraflar çıkıyor. Hem çalışan insanlar, bir taraftan yaz hazırlığı bir taraftan fotoğrafçılar falan güzel oluyor. Fotoğraf güzel, fotoğrafçılık güzel, doğada olmak her şeyden güzel. Bu alanı da fotoğrafçılar olarak çok seviyoruz."