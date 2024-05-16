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Kadınlar Bünyan'da Kooperatifçilik Çalışmaları İçin Bir Araya Geldi

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen etkinlikte kadın kooperatifçiliğine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadınlar kooperatifçilik çalışmaları için bir araya geldi.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilçedeki kooperatif binasında gerçekleştirilen etkinlikte kadın kooperatifçiliğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan kooperatif başkanı Şükran Baş Doğan, kooperatifleri bünyesindeki her şeyi geleneksel, katkı maddesi kullanmadan ürettiklerini söyledi.

Kooperatifin bulunduğu yapının çatısında güneş panellerinin bulunduğunu anlatan Doğan, yöredeki yerel tohumlara sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarılması için oluşturdukları tohum sandığında muhafaza ettiklerini belirtti.

Doğan, hedef kitlelerinin kadınlar olduğunu, kentteki kadınların kooperatifçilik çalışmalarıyla kendilerini geliştirerek, üretime geçmelerini istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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