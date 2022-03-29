Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini öngören teklif komisyonda - Haberler

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Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini öngören teklif komisyonda

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

BARTIN (DHA) - TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin komisyona sunum yaptı. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok düzenleme yaptıklarını ancak alınan tedbirlere rağmen şiddetin devam ettiğini belirten Çam, yapılan bu düzenlemelerin şiddet eylemlerine karşı hassasiyetlerinin önemli göstergesi olduğunu söyledi. Sunumun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini öngören teklif komisyonda

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini öngören teklif komisyonda

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini öngören teklif komisyonda

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adalet Komisyonu, Milletvekili, Bartın, TBMM, Güncel, Haberler

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