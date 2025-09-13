Kadıköy'de İSKİ Borusu Patladı, Otoparkı Su Bastı
Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine ait bir şantiyede meydana gelen boru patlaması sonucu, bitişikteki alışveriş merkezinin otoparkı suyla doldu. Olayın ardından İSKİ ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Kadıköy'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait şantiyedeki borunun patlaması nedeniyle yandaki alışveriş merkezinin otoparkını su bastı.
Acıbadem Mahallesi Taşköprü Caddesi'nde, İSKİ'ye ait bir şantiyede kazı çalışması sırasında ana isale hattındaki boru patladı.
Tazyikli şekilde etrafa yayılan su, şantiyenin yanındaki alışveriş merkezinin otoparkına giden yol üzerinden akarak, otoparka yöneldi.
Otoparkı su basarken olay yerine İSKİ ekipleri yönlendirildi.
Çalışmaların ardından suyun akışı kesildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Su borusunun patlaması sonrasında yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.